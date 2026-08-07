Cada bono deportivo llega partido en dos mitades iguales: una se libera en apuestas deportivas y la otra en la sección de 1xGames. La cuenta de bono registra ambas por separado.

La recarga mínima por tramo es de 1 USD. El requisito de apuesta sobre la mitad deportiva es ×5 en la primera recarga y ×8 en las tres siguientes; sobre la mitad de 1xGames es ×30 en todos los casos. Las apuestas válidas son acumuladoras de tres o más selecciones con al menos tres cuotas de 1,40 o superior. El plazo para cumplir el requisito es de 30 días desde la activación. El código promocional 1xBet no modifica ninguno de estos parámetros.

La consecuencia práctica más importante: quien apuesta solo en fútbol libera la mitad deportiva pero pierde la mitad de 1xGames, porque esa parte solo puede liberarse en esa sección. No es una penalización; simplemente forma parte de la estructura de la oferta. El requisito de apuesta de cada tramo debe cumplirse antes de que se active el siguiente; cuatro recargas en una semana no producen cuatro bonos simultáneos, sino uno activo y tres en espera. Las apuestas deportivas reembolsadas no cuentan para el avance del requisito.