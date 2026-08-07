Código Promocional 1xBet Ecuador: 1x_5435778
En Ecuador hay dos paquetes disponibles para nuevos usuarios de 1xBet: hasta 500 USD en apuestas deportivas o hasta 1.500 USD más 150 giros gratis en casino. El código promocional 1xBet Ecuador para este sitio es 1x_5435778. Ninguno de los paquetes corresponde a un solo depósito; ambos se acumulan en cuatro recargas. El código promocional 1xBet se introduce una vez, durante el registro, y no puede añadirse después. Se requiere ser mayor de 18 años. Los bonos están sujetos a requisitos de apuesta; esta página calcula cuánto genera cada dólar recargado en cada oferta.
Contenido de la página
Qué cambia el código y qué no cambia
El código promocional 1xBet vincula la cuenta nueva a la oferta de bienvenida vigente en el momento del registro. No tiene coste, se introduce una vez en el formulario de alta y no puede añadirse después. Su efecto es de enlace, no de ampliación: registrar la cuenta con el código promocional no eleva el techo del bono, no reduce el requisito de apuesta ni activa una oferta que no esté disponible en ese momento.
La otra cara: una cuenta creada sin código promocional sigue siendo válida para operar, pero queda desvinculada de la promoción. El campo aparece una sola vez durante el registro; no hay forma de introducir el código promocional 1xBet en una cuenta ya existente. Quien intente añadirlo después descubrirá que el campo simplemente no existe en el área de cuenta.
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Cuánto hay que recargar para llegar al techo de cada oferta
Las cifras de 500 USD y 1.500 USD son techos, no importes garantizados. Alcanzarlos exige recargas específicas en cada tramo. El bono de bienvenida se activa con el código promocional 1xBet y se acumula en cuatro recargas; estas son las cantidades que llevan a cada techo.
Oferta deportiva:
|Recarga
|Porcentaje
|Importe necesario
|Bono obtenido
|1.ª
|200 %
|100 USD
|200 USD
|2.ª
|240 %
|42 USD
|100 USD (tope)
|3.ª
|280 %
|36 USD
|100 USD (tope)
|4.ª
|300 %
|34 USD
|100 USD (tope)
|Total
|212 USD
|500 USD
Paquete de casino:
|Recarga
|Porcentaje
|Importe necesario
|Bono obtenido
|1.ª
|100 %
|300 USD
|300 USD
|2.ª
|50 %
|700 USD
|350 USD
|3.ª
|25 %
|1.600 USD
|400 USD
|4.ª
|25 %
|1.800 USD
|450 USD
|Total
|4.400 USD
|1.500 USD
En la oferta deportiva los porcentajes suben mientras el techo se mantiene en 100 USD, por lo que cada recarga mínima posterior necesita menos dinero. En el casino ocurre lo contrario: los porcentajes bajan y el techo sube, por lo que cada recarga mínima exige significativamente más. Los totales son directos: 212 USD para el máximo deportivo y 4.400 USD para el de casino. El bono de bienvenida de casino exige un importe total de recargas más de veinte veces superior al de la oferta deportiva. Quien quiera verificar las condiciones actuales puede consultar la página del código promocional 1xBet antes de registrarse.
Bono de bienvenida
Cuánto bono genera cada dólar recargado
Las ofertas suelen compararse por su importe máximo. Ese es el criterio menos útil. La comparación que importa es cuánto bono de bienvenida genera cada dólar recargado, porque ese dato se mantiene constante a cualquier nivel de recarga.
|Oferta
|Recarga total necesaria
|Bono máximo
|Bono por cada dólar recargado
|Oferta deportiva
|212 USD
|500 USD
|2,36 USD
|Paquete de casino
|4.400 USD
|1.500 USD
|0,34 USD
La oferta deportiva devuelve aproximadamente siete veces más bono por dólar recargado que el paquete de casino. Hay tres matizaciones que cambian cómo interpretar ese dato. Primera: las ofertas son mutuamente excluyentes; elegir una es renunciar a la otra. Segunda: la ratio mide bono acreditado, no dinero retenido; el requisito de apuesta todavía se aplica sobre ese bono de bienvenida. Tercera: nadie está obligado a llegar al techo, por lo que la ratio debe interpretarse como un promedio calculado al completar los cuatro tramos. Quien recarga un total de 212 USD en la oferta deportiva y alcanza el bono máximo obtiene, en promedio, 2,36 USD de bono por cada dólar recargado. En el paquete de casino, quien completa los cuatro tramos obtiene un promedio de 0,34 USD por dólar recargado. Estas proporciones corresponden a los importes máximos de ambas ofertas. El código promocional 1xBet activa la oferta elegida, pero no altera esta ratio.
Cómo funciona el paquete de casino
Cada bono deportivo llega partido en dos mitades iguales: una se libera en apuestas deportivas y la otra en la sección de 1xGames. La cuenta de bono registra ambas por separado.
La recarga mínima por tramo es de 1 USD. El requisito de apuesta sobre la mitad deportiva es ×5 en la primera recarga y ×8 en las tres siguientes; sobre la mitad de 1xGames es ×30 en todos los casos. Las apuestas válidas son acumuladoras de tres o más selecciones con al menos tres cuotas de 1,40 o superior. El plazo para cumplir el requisito es de 30 días desde la activación. El código promocional 1xBet no modifica ninguno de estos parámetros.
La consecuencia práctica más importante: quien apuesta solo en fútbol libera la mitad deportiva pero pierde la mitad de 1xGames, porque esa parte solo puede liberarse en esa sección. No es una penalización; simplemente forma parte de la estructura de la oferta. El requisito de apuesta de cada tramo debe cumplirse antes de que se active el siguiente; cuatro recargas en una semana no producen cuatro bonos simultáneos, sino uno activo y tres en espera. Las apuestas deportivas reembolsadas no cuentan para el avance del requisito.
Cómo funciona la oferta deportiva
El paquete de casino exige una recarga mínima de 2 USD en cada uno de los cuatro tramos. El requisito de apuesta es ×35 sobre el bono de cada tramo, con un plazo de solo 7 días, frente a los 30 de la oferta deportiva. La apuesta máxima mientras el requisito está activo es de 5 USD; superarla anula el bono. Las apuestas en 1xGames cuentan el doble para cumplir el requisito, con la excepción del blackjack.
Los giros gratis no se acreditan en el momento de la recarga. Se liberan una vez que el bono en efectivo del tramo correspondiente ha sido completamente apostado. Los giros gratis están asignados a títulos específicos elegidos por el operador: Reliquary of Ra en los dos primeros tramos, Juicy Fruits 27 Ways en el tercero y Rich of the Mermaid Hold and Spin en el cuarto. Los giros gratis acreditados tienen su propio plazo de uso independiente del bono principal.
La comparación estructural con la oferta deportiva: el mismo dinero genera menos bono por dólar, en una cuarta parte del tiempo disponible y con un límite sobre la velocidad de apuesta. El paquete de casino tiene una lista de títulos de 1xGames excluidos del cómputo doble; esa lista puede cambiar sin previo aviso y no se reproduce aquí.
Qué anula el bono
El código promocional 1xBet activa la oferta, pero siete condiciones pueden anularla después de la activación. Las dos primeras columnas de la tabla son suficientes para la mayoría de los casos; la segunda columna describe el efecto exacto, no una aproximación.
|Oferta
|Recarga total necesaria
|Bono máximo
|Bono por cada dólar recargado
|Oferta deportiva
|212 USD
|500 USD
|2,36 USD
|Paquete de casino
|4.400 USD
|1.500 USD
|0,34 USD
La oferta deportiva devuelve aproximadamente siete veces más bono por dólar recargado que el paquete de casino. Hay tres matizaciones que cambian cómo interpretar ese dato. Primera: las ofertas son mutuamente excluyentes; elegir una es renunciar a la otra. Segunda: la ratio mide bono acreditado, no dinero retenido; el requisito de apuesta todavía se aplica sobre ese bono de bienvenida. Tercera: nadie está obligado a llegar al techo, por lo que la ratio debe interpretarse como un promedio calculado al completar los cuatro tramos. Quien recarga un total de 212 USD en la oferta deportiva y alcanza el bono máximo obtiene, en promedio, 2,36 USD de bono por cada dólar recargado. En el paquete de casino, quien completa los cuatro tramos obtiene un promedio de 0,34 USD por dólar recargado. Estas proporciones corresponden a los importes máximos de ambas ofertas. El código promocional 1xBet activa la oferta elegida, pero no altera esta ratio.
Dos de estas condiciones son irreversibles. Rechazar la oferta deportiva elimina el derecho a participar en esa promoción de forma permanente, no solo para ese tramo. Cambiar de tipo de código promocional o de tipo de bono elimina el derecho a las ofertas de recarga en todos los depósitos posteriores, incluido el bono del décimo. La cuenta de bono no recupera esos derechos una vez perdidos.
El mercado ecuatoriano en cifras
Las apuestas deportivas en Ecuador son un mercado consolidado con cifras públicas. Los datos siguientes proceden de fuentes oficiales y corresponden al período indicado. Sitúan la oferta de bienvenida en su contexto real y explican por qué los operadores destinan recursos significativos a captar nuevos usuarios en este mercado.
|Oferta
|Recarga total necesaria
|Bono máximo
|Bono por cada dólar recargado
|Oferta deportiva
|212 USD
|500 USD
|2,36 USD
|Paquete de casino
|4.400 USD
|1.500 USD
|0,34 USD
El mercado es mayoritariamente móvil y joven: más del 70 % apuesta desde el celular y el segmento más activo tiene entre 18 y 34 años. La recaudación tributaria – alrededor de 18 millones sobre más de 134 millones en ventas de apuestas deportivas – representa poco más del 13 % de las ventas declaradas. El número de contribuyentes registrados ante el SRI es bajo en relación con el volumen total, lo que indica que una parte importante de la actividad todavía opera fuera del marco formal.
Promociones vinculadas al deporte ecuatoriano
El mercado ecuatoriano tiene ofertas propias que van más allá del bono de bienvenida. El código promocional 1xBet aplica exclusivamente a la oferta de bienvenida; estas promociones adicionales funcionan con sus propias condiciones. Las que tienen carácter local son:
- Copa Ecuador
- LigaPro Serie A
- Copa Libertadores
- Ecuavoley
- Cashback en recargas con tarjeta
Varias están construidas alrededor de competencias ecuatorianas; no son ofertas importadas de otros mercados. Eso las diferencia de las promociones genéricas que aparecen en todas las versiones del operador. Se ejecutan en paralelo a los paquetes de bienvenida y no los sustituyen. Quien esté apostando en apuestas deportivas locales puede encontrar condiciones específicas para esos eventos en la sección de promociones del operador, donde se publican los porcentajes, plazos y topes actualizados. Un bono activo no puede combinarse con otras promociones mientras el requisito de apuesta esté en curso.
Verificación e identidad
La verificación de identidad puede solicitarse en cualquier momento; es un requisito habitual antes de procesar retiros y también puede activarse si la actividad de la cuenta genera una revisión. Los datos del perfil deben coincidir exactamente con los del documento de identidad: un error tipográfico en el nombre o los apellidos no genera ninguna advertencia al registrarse, pero bloquea el saldo en el momento en que se solicita la verificación. Completar el perfil desde el primer día, con todos los campos correctos, es la forma más directa de evitar ese bloqueo cuando más importa.
Las apuestas son entretenimiento, no una fuente de ingresos. La plataforma ofrece herramientas de control dentro de la cuenta: límites de depósito, límites de tiempo de sesión y opciones de autoexclusión temporal o permanente. Quien detecte que el juego interfiere con sus obligaciones o su economía puede activar esas restricciones sin necesidad de contactar con soporte. El acceso está restringido a mayores de 18 años.
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